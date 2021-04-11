Çocuklar Sille masallarını yaptıkları bez bebeklerle öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuklar Sille masallarını yaptıkları bez bebeklerle öğreniyor

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Çocuklar Sille masallarını yaptıkları bez bebeklerle öğreniyor

Selçuklu Belediyesinin desteklediği proje ile Sille masalları, hazırlanan bez bebeklerle çocuklara öğretiliyor.

Selçuklu Belediyesinin desteklediği proje ile Sille masalları, hazırlanan bez bebeklerle çocuklara öğretiliyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların sille tarihini daha iyi öğrenebilmeleri için başlatılan proje kapsamında, öğrencilere yapılan bez bebeklerle Sille masalları anlatılıyor.

Proje ile çocukların bez bebek yaparak öğrenme süreçlerini hem kalıcı hale getirmeleri hem de tasarım, beceri noktasında destek olmak hedefleniyor.

Proje Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 6 anaokulunda 1300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan Sille Masalları kitabı çocuklar için revize edilerek projeye uygun hale getirildi. Böylece çocuklar öğretmenlerinin okuduğu masaldan sonra masal kahramanlarının daha önceden hazırlanmış bez bebeklerinin içini doldurarak masalları öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, proje koordinatörlüğünü yürüten eğitimci Melek Bozkurt'a yapılan çalışma için teşekkür ederek, "Tarihimizi ve kültürümüzü unutturmamak, gelecek nesillere aktarmak adına kültürel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu proje ile çocuklarımız Konya'mızın önemli tarihi mekanı olan Sille hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Sille kültürünü unutturmamak bizim için bir görevdir. Bu görevi çocuklarımızdan itibaren başlayarak temelden tarih bilincini aşılamayı hedefliyoruz." dediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Burak Deniz Hande Ataizi Murat Yıldırım
Spor Diego Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çocuklar Sille masallarını yaptıkları bez bebeklerle öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:34:49. #1.16#
title