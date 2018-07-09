Çocuklar İstmarina Alışveriş Merkezi'nde Rafadan Tayfa İle Buluşuyor

13 Temmuz'da başlayacak etkinlik 3 gün boyunca birbirinden eğlenceli gösteri ve oyunlarla devam edecek.

Moda, lezzet ve eğlenceyi denize nazır konumda sunan İstMarina Alışveriş Merkezi, çocukları hayranı oldukları Rafadan Tayfa ile buluşturacak. Rafadan Tayfa etkinliği kapsamında; Rafadan Tayfa maskotları, söyleşiler, oyunlar, sahne şovları ve daha birçok sürpriz İstMarina Alışveriş Merkezi'nde olacak. 13, 14, 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik, 3 gün boyunca çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

TRT Çocuk'ta yayınlanan Türk yapımı animasyon filmi Rafadan Tayfa'nın karakterleri Akın, Kamil, Hayri ve Mert, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde sahne gösterileriyle eğlencenin dozunu artıracak. Aileleri ile İstMarina Alışveriş Merkezi'ne gelen minikler sahne şovlarıyla eğlenirken, söyleşiler sayesinde öğretici aktiviteler gerçekleştirecek.