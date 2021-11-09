Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın akreditasyon başarısı

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Kurulu tarafından 2026 yılına kadar akredite edildi.

Türk Pediatri Kurumu ve Milli Pediatri Derneği'nin oluşturduğu Asistan Eğitimi Akreditasyonu Kurulu, tarafından yapılan değerlendirme sonuçları açıklandı. Kurul, toplam 7 üniversitenin başvurularını kabul ederek akredite edilmelerini kararlaştırdı. BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı da bu kurumlar arasında yer alma başarısı gösterdi.

Akreditasyon başvuru süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal, kurulun oluşturulmasının hemen ardından ilk müracaat eden ana bilim dallarından biri olduklarını söyledi. Prof. Dr. Nilgün Köksal; "Başvuruyu takiben Prof. Dr. Nihat Sapan başkanlığında Prof. Dr. Hilal Özkan, Doç. Dr. Erdal Eren, Doç. Dr. Şükrü Çekiç, Uzm. Dr. Funda Aydemir ve Dr. Fevzi Aydoğdu'dan oluşan akreditasyon kurulunu seçerek çalışmalar başlatıldı. Tüm öğretim üyelerimiz ve asistanlarımız akreditasyon kurulunun önderliğinde özveriyle çalıştı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile İlgili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenen koşulları karşılamış ve 29. 06. 2026 tarihine kadar 5 yıl süre ile akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde bu belgeyi almaya hak kazanan 7 Anabilim dalından biri olmak bizi ayrıca gururlandırmıştır" diye konuştu.

65. Milli Pediatri Kongresi açılış töreninde akreditasyon belgesi almaya kazanan 7 Anabilim Dalının başkanlarına belgelerinin takdim edildiği bilgisini paylaşan Prof. Dr. Nilgün Köksal, süreçte emeği bulunan tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine gönülden teşekkür ettiklerini vurguladı.

Akredite olmaya hak kazanan anabilim dalları;

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

2 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

4 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

5. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

6. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

7 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

(Alfabetik olarak sıralandırılmıştır)

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