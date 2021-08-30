Çocuk Maratonu'nu Zafer coşkusunu taçlandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocuk Maratonu'nu Zafer coşkusunu taçlandırdı

Çocuk Maratonu'nu Zafer coşkusunu taçlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ile gerçekleştirilen Çocuk Maratonu'nda çocuklar Zafer'e koştu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ile gerçekleştirilen Çocuk Maratonu'nda çocuklar Zafer'e koştu.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cephanelik Stadı'nda Çocuk Maratonu düzenledi. 7 - 14 yaş arası çocukların maraton koştuğu, birçok spor dalında aktivite ve gösterilerin gerçekleştiği etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Spor Müdürü Mithat Ağa, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan, Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, Fethiye Mahalle Muhtarı İsa Altıntaş, amatör spor kulübü başkanları ve sporcuları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İzmitli onlarca çocuğun ve ailelerin yer aldığı etkinlikte çocuklar gün boyunca animasyon ekibi ve şişme oyun gruplarıyla eğlendi. İzmit Belediyespor Karete Takımı, İzmit Belediyesi Jimnastik Takımı ve İzmit Belediyespor Teakwando Takımı gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Farklı spor aktivitelerini antrenörler eşliğinde gerçekleştiren çocuklar daha sonra maraton koştular. Maraton koşusunun başlangıcını Başkan Hürriyet yaptı. Maraton koşan çocuklara ödüllerini teslim eden Hürriyet, kendilerine spor ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Böylesi cıvıl cıvıl bir Zafer Bayramı kutlamasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı, geleceğimizi böylesine coşkulu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Zafer coşkusunu çocuklarla taçlandırmak, onların parlayan gözleriyle bu coşkuyu yaşamak çok kıymetli. Biz istedik ki çocuklar zafer coşkusunu doyasıya ve hissederek yaşasın. Bu yüzden onlar için çok güzel bir Çocuk Maratonu düzenledik. Çocuklarımızın sporda ve sanatta başarılı olması hem kendileri hem de bu kentin marka değerini yükseltmesi adına çok önemli. Biz çocuklarımızı her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Onların daha başarılı bireyler olabilmesi adına aktivitelerde yer vermeye devam edeceğiz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında günün kapanışını Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu yaptı. Sahne İzmit ekibinin ülkemizin birçok yöresine ait oyunları sergilediği gösteri nefesleri kesti. Bayram ruhunu doyasıya yaşayan minikler gösteriyi Başkan Hürriyet ile birlikte çimlere oturarak izledi. - KOCAELİ

Çocuk Maratonu'nu Zafer coşkusunu taçlandırdı
Çocuk Maratonu'nu Zafer coşkusunu taçlandırdı
Çocuk Maratonu'nu Zafer coşkusunu taçlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Muslera Cristiano Erol Bulut Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çocuk Maratonu'nu Zafer coşkusunu taçlandırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 10:21:22. #1.14#

title