Cizreli servis şoförü maaşının bir bölümünü sokak hayvanlarına harcıyor

26.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:12

Şırnak'ın Cizre ilçesinde servis şoförlüğü yapan Mazlum Serim, maaşının bir bölümünü sokak hayvanlarının temel ihtiyaçları için kullanıyor.

Okul servisinde şoförlük yapan 30 yaşındaki Serim, mesai saatleri dışında yaşamının büyük bölümünü sokak hayvanları ile geçiriyor.

Hayatını "sadık dostlarının" bakımına adayan Serim, yaz kış demeden hayvanlar için kullanılmayan araç lastiklerinden ve tahtadan yuva yaptırıyor, onları satın aldığı gıdalarla besliyor, hasta olanlarla yakından ilgilenip veterinere götürerek tedavisini sağlıyor.

10 yıldır hayvanlarla yakından ilgileniyor

Serim, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana hayvanları çok sevdiğini, 10 yıldır onlarla yakından ilgilendiğini ve bunu gönüllü olarak yaptığını anlattı.

Maddi imkanları el verdiğince sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Serim, "Kendi bütçemle ilçede 25 barınma yeri, 100'den fazla da beslenme yeri yaptım ve belirli periyotlarda hayvanları kontrol ediyorum. Onların yiyeceklerini veriyorum. Bazen mama alıyorum bazen de fırın ve kasaplarda artan gıdaları toplayıp veriyorum." diye konuştu.

"Yavru köpeğin tedavisi için İstanbul'a gittim"

Serim hayvanların tedavileriyle de yakından ilgilendiğini belirterek, "Bir kediyi ameliyat ettirmek için Diyarbakır'a gittiğim de oldu, yavru köpeğin tedavisi için İstanbul'a da gittim." dedi.

Hayvanları çok sevdiğini vurgulayarak onların da canlı olduğunu, en iyi şartlarda beslenme ve barınma haklarının bulunduğunu aktardı.

Serim, öncelikli hedefinin "sadık dostlar" olarak gördüğü sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.

Arkadaşlarının da 2 yıldır kendisine destek verdiğini anlatan Serim, "Sokaktaki hayvanların sahiplenilmesini istiyorum. Bu sadece benim yapabileceğim bir iş değil. İnsanların hayvanlara sahip çıkması gerekir." ifadesini kullandı.

"Hayvanlara sahip çıkarak güzel bir iz bırakabiliriz"

Serim, "sadık dostlarıyla" yakından ilgilenmeye devam edeceğini belirterek, "Sokak hayvanlarına sahip çıkarak güzel bir iz bırakabiliriz. Hayvanlarla ilgili bir proje üzerinde de çalışıyorum. Projemde sokak hayvanları için bakım evi ile yemekhanelerde yemek atık istasyonları kurarak oradan gelen malzemelerle beslenmelerini sağlamak var." şeklinde konuştu.

İlçede Serim'e destek veren öğretmenlerden Emine Biril, Mazlum Serim'in çalışmalarını takip ettiğini, işinden arta kalan zamanlarda kendisine destek olduğunu söyledi.

Serim'in ilçede hayvanseverliği ile ön plana çıktığını dile getiren Biril, "Öğrenci ve yetişkinlerde farkındalık kazandırdığımızı düşünüyorum. Sokak hayvanlarına karşı insanları daha vicdanlı ve merhametli olmaya davet ediyoruz." dedi.

Ömer Acar ise Serim'in çalışmalarına iki yıldır destek verdiğini, bu desteği sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA