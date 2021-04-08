Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, Kovid-19 denetimine katıldı
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Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, Kovid-19 denetimine katıldı

Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, Kovid-19 denetimine katıldı

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Denetimde, esnaf ve vatandaşların kontrollü normalleşme kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, maske, mesafe ve temizlik kuralının sürdürülmesini ve hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi aktarıldı.

Sinanoğlu, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızdan ricamız, devletimiz tarafından alınan tüm tedbir ve kurallara riayet edilmesi, ümit ediyorum vatandaşlarımızın da duyarlı desteğiyle kısa süre içinde sağlıklı ve mutlu günlere hep birlikte kavuşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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