Cizre Emniyet Müdürlüğü öğrenciler için voleybol turnuvası başlattı

CİZRE, ŞIRNAK (İHA) - Terör ve Toplumsal Olayların son bulduğu, huzur ve güvenliğin hakim olduğu Şırnak'ın Cizre İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik voleybol turnuvası başlatıldı.

Son dönemlerde gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği sosyal aktiviteler ile takdir toplayan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukları ve gençleri suçtan ve suç işlemekten korumak spor yapmaya yönlendiriyor. Daha önceki yıllarda ilçede yaşanan toplumsal olaylar ve hendek barikat olayları nedeni ile sosyal aktivitelere fazla zaman ayırmayan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından çocuklara, öğrencilere ve gençlere yönelik hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile çocukları ve gençleri suçtan ve suç işlemekten korumaya çalışıyor.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 lisenin katılımı ile Bayan Voleybol Turnuvası başlatıldı. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Saffet Özdemir'in izlediği voleybol maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuva ile ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; öğrencilerin dersten arta kalan zamanlarda spora olan ilgi ve aktivitelerini arttırmak, sporu sosyalleşme ve sosyal değişim aracı olarak görerek, iyi arkadaş, sorumluluk sahibi, iyi öğrenci, birlikte çalışma, liderlik gibi özellikleri öğrenmede yardımcı olması amacıyla ilçe içerisinde bulunan 10 lisenin katılımları ile liseler arası Emniyet Bayan Voleybol Turnuvasının başladığı belirtildi. - ŞIRNAK