Cizre'de dostluk maçı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerden oluşan takım ile Şırnak Amatör Lig takımı Cizre Botanspor arasında dostluk maçı yapıldı.

Hamit Özalp İlçe Stadyumunda oynanan maçı Cizre Botanspor 3-1 kazandı.

Dostluk maçı sonunda İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Cizre Botanspor Kulüp Başkanı Serhat Mirhan her iki takım sporcularını sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.