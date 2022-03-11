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Cizre'de dostluk maçı yapıldı

AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre'de dostluk maçı yapıldı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerden oluşan takım ile Şırnak Amatör Lig takımı Cizre Botanspor arasında dostluk maçı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerden oluşan takım ile Şırnak Amatör Lig takımı Cizre Botanspor arasında dostluk maçı yapıldı.

Hamit Özalp İlçe Stadyumunda oynanan maçı Cizre Botanspor 3-1 kazandı.

Dostluk maçı sonunda İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Cizre Botanspor Kulüp Başkanı Serhat Mirhan her iki takım sporcularını sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Cizre'de dostluk maçı yapıldı

Cizre'de dostluk maçı yapıldı

Cizre'de dostluk maçı yapıldı

Cizre'de dostluk maçı yapıldı

Cizre'de dostluk maçı yapıldı

AA / Abidin Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Futbol, Cizre, Spor, Güncel, Haberler

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