Cizre Belediyesine ekskavatör hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cizre Belediyesine ekskavatör hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cizre Belediyesine ekskavatör hibe edildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hibe olarak verilmesine karar verilen ekskavatör, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından Cizre Belediyesine teslim edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yeni iş makinesini teslim alan Sinanoğlu, ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek ve vatandaşların sıkıntılarını gidermek için çalışmalarını istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Ekskavatör aracını da filolarına katarak önemli bir eksiği gidermiş olduklarını ifade eden Sinanoğlu, şöyle devam etti:

"Gerek Bakanlıklarımızın desteği gerekse de Belediyemizin imkanlarıyla ilçemize yeni iş makineler kazandırıp, araç filomuzu güçlendireceğiz. Ekskavatör aracını hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmalarımıza destek veren Sayın Valimize de teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel