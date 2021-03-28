Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti
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Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

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Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

Portekiz'in Sırbistan ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Cristiano Ronaldo, çizgiyi geçmesine rağmen sayılmayan golü sonrasında çılgına döndü. Sırbistan'da Stefan Mitrovic'in kale içinden çevirdiği top sonrasında itirazlarından dolayı sarı kart gören ve elleriyle çizgi ile top arasındaki mesafeyi gösteren Ronaldo, karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalmadan sinirli şekilde soyunma odasına gitti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Grubun en iddialı iki takımının karşılaşması 2-2 sona ererken, maça damga vuran Ronaldo ve sayılmayan golü oldu.

İlk yarıyı Diogo Jota'nın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Portekiz, 46'da Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in gollerine engel olamadı.

HAKEM VE YARDIMCILARI ORTA NOKTAYI GÖSTERMEDİ

90+3'te Ronaldo'nun çizgiyi geçen topunda hakemler, Portekiz'in büyük tepkisini çeken karar verdi. VAR ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılmadığı elemelerde, Hollandalı hakem Danny Makkelie ve yardımcıları topun çizgiyi geçmesine rağmen orta noktayı göstermedi.

Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

SON DÜDÜK ÇALMADAN SAHADAN ÇIKTI

Ronaldo, Stefan Mitrovic'in kale içinden çevirdiği top sonrasında itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Yıldız futbolcu, elleriyle çizgi ile top arasındaki mesafeyi gösterirken, karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalmadan kaptanlık pazu bandını yere fırlatıp sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti.

Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

"BAŞA ÇIKILMASI GEREKEN ZOR ZAMANLAR VAR"

36 yaşındaki yıldız karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz kaptanı olmak hayatımın en büyük gururlarından biri. Ülkem için her zaman her şeyimi vereceğim. Ancak başa çıkılması gereken zor zamanlar var, özellikle de bütün bir ulusun etkilendiğini hissettiğimizde" ifadelerini kullandı.

Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti
Maç bitmeden sahayı terk eden Ronaldo, pazu bandını da yere fırlattı.
Haber Yorumları (3)
MURAT: Mactaki hakemler kesinlikle bi goz doktorundan randevu almalilar bu golu nasil vermezler yuhhh
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FENERLİHALİT: evet bu golu vermiyorlarsa bu isde kasit vardir belkide. . . . yoksa onu ta orta sahadan görmeli hakemler. . . bu ne bicim sacma bir is VAR her macda olur ama bu elemelerde yok iyide gol mu degilmi onu niye kaldiriyorsunuz ??? uefa fifa ne is ??
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UA 34: REAL MADRİD FORMASI GİYERKEN TT ARENADA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA BİZE ALKIŞLA KARŞILIK VEREN RONALDO ADAM GİBİ ADAMDIR. TÜRKİYENİN EN BÜYÜĞÜ GALATASARAY DEMİŞTİ TIPKI REAL MADRİDDE OYNARKEN MESUT ÖZİLİN DEDİĞİ GİBİ. . . . . . . . . .
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