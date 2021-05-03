'Çiz ve anlat' kanalıyla hikayeler renkleniyor
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'Çiz ve anlat' kanalıyla hikayeler renkleniyor

'Çiz ve anlat' kanalıyla hikayeler renkleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Nur Erbek'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı suluboya çalışmaları büyük ilgi görüyor.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Nur Erbek'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı suluboya çalışmaları büyük ilgi görüyor. Videolarında hikayeler anlatan genç mimar, insanların suluboyayı öğrenirken bir yandan da yeni hikayeler öğrenmesi amaçladığını söylüyor.

Sosyal Medya üzerinde birçok kitleye ulaşarak, suluboya eşliğinde sanat ve edebiyatla uğraşan insanları bir araya getirdiğini ifade eden Erberk, Instagram ve Youtube'da 'Çiz ve Anlat' kanalında farklı bir teknikle hayatı renklendirdiğini dile getirdi.

Erbek, "Aslında mimarım, şu anda Gazi Üniversitesinde yüksek lisans yapmaktayım. 2018 yılından beri profesyonel olarak suluboyayla ve çok daha uzun süredir edebiyatla ilgileniyorum. 6 yıldır çeşitli dergilerde yazarlık yapıyorum. Şu anda İkrar Dergisinde görev almaktayım" dedi.

"Youtube kanalımda her hafta suluboya eşliğinde hikayeler anlatıyorum." diyen Erbek, şunları kaydetti:

"Suluboya hakkında videoları izlemeyi çok sevsem de konuşma olmadığı için veya teknik meselelerden bahsedildiği için çoğu zaman izleyici olarak sıkılıyordum. Benim yapmak istediğim kanalımda insanların suluboyayı öğrenirken bir yandan yeni hikayelerde öğrenmesi. Çünkü insan bir hikayeden ibarettir ve en sevdiği şey de başkalarının hikayesini dinlemektir. Bu yüzden kitap, dizi, gündelik hayattan hikayeleri suluboyayla renklendiriyorum. Yani diğer resim veya kitap kanallarından farklı olarak her ikisinin bir arada olduğu bir platform kurdum. Amacım Türkiye'de resim sanatıyla ve edebiyatla uğraşan insanları birleştirmek." - ERZURUM

'Çiz ve anlat' kanalıyla hikayeler renkleniyor
'Çiz ve anlat' kanalıyla hikayeler renkleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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