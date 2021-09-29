Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar - Haberler Ekonomi
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Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan Ami isimli otomobili kullanmak için Fransa'da B sınıfı ehliyet sahibi olmak bile gerekmezken, Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise henüz belli değil. Azami hızı 50 kilometre olan ve rahat bir kullanım amaçlayan aracın Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

Ulaşıma alternatif çözümler üretmeyi amaçlayan otomotiv firmalarına bir yenisi eklendi. Citroen'den şehir içi ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi.

Fransızca "Arkadaş" anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağı ise bilinmiyor.

Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar

Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre. Ami, ev tipi prizlerde yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Ami'nin Avrupa satış fiyatı ise 6 bin euro seviyesinde.

Türkiye'ye gelen ilk parti Ami'lerin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Araçların plaka tescillerinin yapıldığı görülürken bu araçların ilk etapta özel bir projede kullanılacağı iddia edildi. Sınırlı sayıdaki elektrikli Ami'ler büyük ihtimalle araç paylaşım modelinde hizmet verecek.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar - Haberler Ekonomi
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