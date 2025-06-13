Çitlekçi TOGG çekilişi kazananlar sıralı TAM LİSTE, isim ve soyisimler açıklandı mı?

Çitlekçi TOGG çekilişi kazananlar sıralı TAM LİSTE, isim ve soyisimler açıklandı mı?
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Kocaeli Gölcük'te yaşayan bir vatandaşa çıktı. Çitlekçi tarafından düzenlenen "30. Yıla özel 30 TOGG Çekiliş " isimli kampanyada kazanan isimler belli oldu. Peki, Çitlekçi TOGG çekilişi kazananlar sıralı TAM LİSTE, isim ve soyisimler açıklandı mı?

Togg sahibi olmak isteyenler Çitlekçi Mağazalarından alış veriş yapıp kampanyaya katıldılar. Peki, Çitlekçi Togg çekilişi kazananlar sıralı TAM LİSTE, isim ve soyisimler açıklandı mı?

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR KİM?

Kuruyemiş firması "30. Yıla 30 TOGG" sloganıyla 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye edeceğini açıkladı.

Çitlekçi çekiliş sonuçları isim listeleri 20 Haziran 2025 Cuma günü Hürriyet Gazetesi ve www.citlekci.com.tr adresi üzerinden yayınlanacak.

Asil talihlilerin son başvuru tarihi 5 Temmuz 2025, Yedek talihlilerin son başvuru tarihi 20 Temmuz 2025 İkramiyelerin son teslim edilme/kullanma tarihleri 30 Temmuz 2025'tir.

Çitlekçi TOGG çekilişi kazananlar sıralı TAM LİSTE, isim ve soyisimler açıklandı mı?

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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