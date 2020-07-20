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Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak

Dünyaca ünlü Citigroup, gevşek para politikaları, düşük faizler ve ETF'lere rekor girişler gibi faktörlerden destek bulan altının önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kırmasını beklediğini duyurdu.

Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
20.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:13

Altın piyasasında yukarı yönlü faktörler, Citigroup Inc.'ye göre, fiyatların 2011'de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasına neden olabilir.

Aralarında Ed Morse'un bulunduğu Citigroup analistleri, bankanın üçüncü çeyrek emtia raporunda, fiyatların gevşek para politikası, düşük reel faizler, altın destekli Borsa fonlarına (ETF) rekor girişler ve artan varlık tahsisinden faydalanmakta olduğunu kaydediyorlar. Banka, altının önümüzedeki altı aylık dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini ve fiyatların önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde ons altının 2.000 dolar seviyesini aşma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu kaydetti.

Citigroup analistleri, "Nomial altın fiyatları bu yıl halihazırda diğer G-10 ülke paraları ve öneml gelişen ülke paraları bazında rekor seviyelere ulaştı" dedi ve dolar bazında yeni zirvelerin "sadece zaman sorunu" olduğunu kaydetti.

YENİ REKORLARI TEST EDECEK

Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin yatırımcıları güvenli liman niteliğindeki varlıklara yöneltmesi ve ekonomileri desteklemeye yönelik gevşek para politikalarının ve diğer tedbirlerin de talebi desteklemesi sonucu yüzde 19 yükseldi. Citigroup, altının dünyanın bazı kısımlarında koromavirüs vaka sayısındaki güçlü artışların uzun ve istikrarsız bir küresel ekonomik toparlanmayı işaret etmesinden dolayı rekor seviyeyi test edeceği ya da aşacağı tahmininde bulunan kuruluşlar arasında yer alıyor.

ONS ALTIN 2011'DE 1.921 DOLARLA REKOR KIRDI

Spot altın altı hafta üst üste yükseldikten sonra yüzde 0,1 düşerek Singapur saati ile 12.52'de ons başına 1.808,58 dolara indi. Fiyatlar 2011 yılında 1.921,17 dolar ile gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 6 uzakta.

Teşvik tedbirleri cephesinde, Avrupa ekonomisini desteklemek için hazırlanan yoğun kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin kilitlenmesine neden olan dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin uzlaşmaya yakın olduğu kaydediliyor. ABD'de yeni bir teşvik paketine ilişkin görüşmeler Beyaz Saray'da Pazartesi günü başlayacak ve Fed gelecek hafta, virüsteki artışın ekonomik görünümü belirsiz hale getirmesinden dolayı, harekete geçmesi yönünde baskıların arttığı bir ortamda toplanacak.

GÜMÜŞ VE PALADYUMDA DA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Diğer tahminlere bakıldığında, Citigroup, altı ila 12 aylık dönem için, gümüş ve paladyumda yukarı hareket bekliyor. Gümüşün söz konusu dönemde, devam eden yatırım talebi ve küresel büyümedeki toparlanma ile birlikte ons başına 25 dolara yükselmesi öngörülüyor. Banka, paladyumda düşüşlerde alım tavsiyesinde bulundu ve fiyatların yıl sonu itibarıyla 2.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.1 düşerek ons başına 19.3084 dolara inerken, paladyum yüzde 0.2 değer kazanarak ons başına 2,023.54 dolara tırmandı.

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