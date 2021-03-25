Citibank/Karter: Pandemi zorluklarla birlikte fırsatlar da getirdi
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Citibank/Karter: Pandemi zorluklarla birlikte fırsatlar da getirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Citibank/Karter: Pandemi zorluklarla birlikte fırsatlar da getirdi

Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, önümüzdeki beş yıl tedarik zinciri bağımlılıklarının sorgulanacağına işaret ederek, "Pandemi zorluklarla birlikte fırsatlar da getirdi" dedi.

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 Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, önümüzdeki beş yıl tedarik zinciri bağımlılıklarının sorgulanacağına işaret ederek, "Pandemi zorluklarla birlikte fırsatlar da getirdi" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen ve moderatörlüğünü Capital Dergisi Finans Editörü Elçin Cirik'in yaptığı "Bankacılık: Gelecek Nasıl Olacak?" panelinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Odeabank CEO'su Mert Öncü, TEB CEO'su Ümit Leblebici ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter yer aldılar.

Konuşmasında, bütün sektörlerde iki alanda mevcut değişim sürecinin "kartopu etkisiyle" hızlandığını vurgulayan Karter, "Bunlardan biri dijital transformasyon biri de tedarik zinciri" dedi ve ekledi: "Özellikle dikkat çekmek istediğim nokta, dünya genelindeki tedarik zincirinde oluşan bağımlılıklar. Pandemiyle birlikte bu bağımlılıklar yeniden sorgulanmaya başlandı. "Pandemi öncesinde gündemde ticaret savaşları vardı ve burada Çin giderek güçleniyordu. Ancak pandemi, Çin ve altındaki bölgelerde şirketlerin zarar görmesiyle, tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşandı. "Özetle bundan sonraki 5 yılda bu bağımlılıklar daha fazla sorgulanacak ve alternatifler geliştirilecek. Türkiye ise bu süreçler içerisinde özellikle üretim tarafında sunduğu devamlılıkla çok iyi bir sınav verdi. "Ülkemize üretim kaymaları çok arttı ve yatırımlarını buraya taşıyanlar büyük fayda sağladılar. Türkiye'nin coğrafi konumunu avantaja çevirmeyi iyi başardık ve hala iyi bir alternatifiz. "Bunu Çin menşeili üreticilerin dahi Türkiye'ye gelmesinden anlıyoruz. Son üç yıldır yaşanan tüm gelişmelerle pandemi sonrası Türkiye'si için pozitif bir süreç başladı." (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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