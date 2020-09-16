Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Amerika'da 33 yaşındaki ünlü poker oyuncusu Susie Zhao, bir adam tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra canlı canlı yakılarak öldürüldü.

Amerika'nın Oakland kentinde 13 Temmuz tarihinde bir mesire alanında kadının yakılmış cesedi bulundu. Polisin yaptığı soruşturma sonrası kadının ünlü poker oyuncusu 33 yaşındaki Susie Zhao olduğu tespit edildi.

Polis 60 yaşında daha önce cinsel tacizden sabıkası bulunan Jeffrey Morris isimli adamı gözaltına aldı. Görülen davada, Morris'in Susie'ye cinsel tacizde bulunduktan sonra canlı bir şekilde yaktığı açıklandı. Mahkemeye telekonferansla katılan Adli Tıp uzmanı Dri Andrew Hanosh, yaptıkları incelemede saçlarının kesildiğini, ciğer ve solunum yollarında is tespit ettiklerinin bunun Susie'nin canlı bir şekilde yakıldığının ispatı olduğunu söyledi.

SERT BİR CİSİMLE DEFALARCA DARP EDİLMİŞ

Otopsi raporunda ayrıca Susie'nin cinsel organına sert bir cisimle defalarda vurulduğu için büyük hasarın meydana geldiğini açıkladı. Susie'nin yanmış cesedini bulan Ronald Granville, ilk önce cesedin plastikten yapılmış bir vitrin mankeni olduğunu daha sonra insana ait bir ceset olduğunu fark edince polise haber verdiğini söyledi.

SEKİZ KERE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLER

Susie'nin telefon kayıtlarına bakan polis Susie ve Morris arasında en az sekiz kez görüşme olduğunu tespit etti. Polis ayrıca çiftin bir motelde beraber kaldıklarını ve cinayetin meydan geldiği mesire yerine beraber geldiklerini dile getirdi. Morris'in avukatını mahkemede müvekkilinin tahliye edilmesini talep etmesine rağmen mahkeme cinayetle ilgili somut delillerin bulunduğunu ve Morris'in tutuklu yargılanmasına karar verdi.