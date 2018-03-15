Cinsel Tacize Ömür Boyu Men

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Güney Kore'yi temsil eden kayakçılar Choi Jae-woo ve Kim Ji-hyun, iki kadın takım arkadaşına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.

Güney Kore Kayak Federasyonu, Serbest Stil Kayak Dünya Kupası'nın 3-4 Mart tarihlerindeki Japonya ayağında, kendileriyle içki içmeyi reddeden iki kadın takım arkadaşına cinsel tacizde bulunan Choi Jae-woo ve Kim Ji-hyun'u, ömür boyu men etti.

İki kadın sporcu, olay hakkında soruşturma başlatılması talebiyle polise şikayette bulundu.

Ceza alan 2 sporcu, ülkelerinin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yaptığı PyeongChang 2018'de, serbest stil kayak erkekler mogul kategorisinde yarışmıştı.