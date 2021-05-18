Çinli iş adamı kulüp satın alıp kendisini 10 numara, 126 kilo olan oğlunu ise forvet yaptı

Çinli bir iş adamı olan He Shihua, 2. ligden Cibo Kuju takımını satın aldı. 126 kiloluk oğlunu takımın forveti yapan iş insanı, kendisini de 10 numara olarak konumlandırdı. Shihua'nın ayrıca oğlunun tüm maçlarda 90 dakika oynamasını; köşe vuruşları, serbest vuruşlar ve penaltıların hepsinin ona attırılmasını emrettiği öğrenildi.