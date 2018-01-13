Çınar İlçesindeki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyarbakır'da Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanlarına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru ile 5 kişi için anma töreni düzenlendi.

Saldırının gerçekleştiği yerde gerçekleştirilen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Müftüsü Abdülhamit Turgut'un okuduğu duanın ardından Çınar Kaymakamı Selami Kaya ve şehit yakınlarının da yer aldığı grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saldırının yapıldığı yere karanfil bıraktı.

Kaymakam Kaya yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce gerçekleştirilen hain saldırıda 6 kişinin şehit olduğunu anımsatarak, "Bu vatan şehitlerin varlığı üzerine bina edilmiştir. Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Şehitlerimizi yad etmek için buradayız." dedi.

"Bir oğlum var, onu da bu vatana kurban ederim"

Hayatını kaybeden Lokman Açıkgöz'ün ağabeyi Nizamettin Açıkgöz, saldırının acısının aradan geçen süreye rağmen tazeliğini koruduğunu söyledi.

Yenge Ümran Açıkgöz ise terör örgütü PKK'ya duyduğu nefreti dile getirerek, "Allah belalarını versin. Kahrolsun PKK. Sadece kendi yakınlarımız için değil herkes için onları lanetliyorum. Bir oğlum var, onu da bu vatana kurban ederim." diye konuştu.

Anne Halide Açıkgöz de Kürtçe yaptığı konuşmada terör saldırısı dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirtti.

Güneydoğu Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Seyithan Karadağ terör örgütünün hedef göstermeksizin gerçekleştirdiği saldırılarla insanlık suçu işlediğini dile getirerek, "Güçlü devletimiz kısa sürede terörü ülke gündeminden çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Arzu, hiçbir terör örgütünün ülkenin huzurunu bozmaya gücünün yetmeyeceğine işaret ederek, "Teröristler gelsinler, teslim olsunlar. Yapacakları başka bir şey yok. Kimse bölgenin ve Türkiye'nin huzurunu bozamaz." şeklinde konuştu.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanlarına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis memuru şehit olmuş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.