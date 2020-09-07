Çin verisiyle Asya piyasaları karışık Çin'in ihracatının, Ağustos ayında art arda üçüncü kez yükselmesinin yanında, ithalatın artış beklentilerine karşın gerilemesi üzerine, yeni haftaya düşüşlerle başlayan Asya piyasalarının bazılarında yönü yukarıya çevirdi.

Çin'in ihracatının, Ağustos ayında art arda üçüncü kez yükselmesinin yanında, ithalatın artış beklentilerine karşın gerilemesi üzerine, yeni haftaya düşüşlerle başlayan Asya piyasalarının bazılarında yönü yukarıya çevirdi.

Çin Gümrük Yönetimi'nin verilerine göre, Ağustos ayında Çin'in ihracatı yıllık bazda yüzde

9.5 yükselerek Mart 2019'dan bu yana en güçlü artışı gösterdi. Analistler Temmuz ayında yüzde 7.2 yükselen ihracatın Ağustos'ta yüzde 7.1 yükselmesini bekliyorlardı.Çin'in Temmuz'da yüzde 1.4 düşen ithalatı da, ekonomistlerin Ağustos'ta yüzde 0.1 artış beklentilerine karşın yüzde 2.1 geriledi. Bu gelişmelerle Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.74 düşerken, Shanghai Composite Endeksi de yüzde 0.16 eksideydi. Buna karşılık Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0.3 artıya geçti. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 0.71 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 0.05 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.23 düştü.

Kaynak: DHA