Çin, Tayvan'a kaçmaya çalışan Hong Kongluyu temsil eden avukatın ruhsatını iptal etti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Tayvan'a kaçmaya çalışan 12 kişiden birini temsil eden avukatın ruhsatını iptal ettiği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Tayvan'a kaçmaya çalışan 12 kişiden birini temsil eden avukatın ruhsatını iptal ettiği bildirildi.

Siçuan Eyaleti Adalet Bakanlığı, Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesi ile aranan ve geçen yıl ağustosta Tayvan'a kaçarken yakalanan 12 muhaliften birinin avukatlığını yapan Lu Sıvey'in avukatlık ruhsatını iptal etti.

Bakanlıktan geçen hafta yapılan açıklamada, avukatın dava sürecinde yaptığı değerlendirmelerin "toplum üzerinde olumsuz etki" yarattığı ve avukatlık yasasını ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Bakanlığa bağlı yerel hukuk bürolarınca Lu'ya bir çok kez Hong Konglu muhalifin avukatlığını yaptığı davayı bırakması çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan, 12 muhaliften birinin avukatlığını yapan Rın Çuanniu da Henan Eyaleti Adalet Bakanlığınca benzer bir gerekçe ile avukatlık ruhsatını kaybedebileceği konusunda uyarılmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbede kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere