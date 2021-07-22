Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
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Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Çin'in Hınan eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Çin'in Hınan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Şinhua'nın haberine göre, Hınan eyaletinde yoğun yağışların ardından etkili olan sel, can kayıplarına neden olurken, 8 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 33 kişinin cansız bedenine ulaştı, 376 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sabah saatlerinde, Hınan'ın 403 otoyol gişesinden 204'ü açılırken, 193'ü trafik kontrolü ile kısmen açıldı ve kalan 6'sı su birikintileri nedeniyle kapalı kaldı.

215 bin 200 hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyet yaklaşık 1,22 milyar yüen (188,6 milyon dolar) oldu.

Hınan eyaleti meteoroloji gözlemevi, yağışların Anyang, Hıbi, Şinşiang ve Ciaozuo dahil olmak üzere birkaç şehirde devam etmesi beklendiği için sabah saatlerinde en yüksek seviyedeki uyarısını etkinleştirdi.

Yoğun yağışlar dün ve bugün ayrıca Hınan eyaletinin kuzeybatısında bulunan Huişian şehrini de etkisi altına aldı.

Yerel yetkililer bölgede 39 bin 583 kurtarma görevlisini seferber etti ve Huişian'da şu ana kadar 37 bin 953 kişi tahliye edildi.

Sele dair görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasını aştığı görüldü.

Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarındaki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkati çekti.

Göle dönen Cıngcou yollarında araçlar sürüklenirken, bazı insanlar araçların üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Cıngcou'da çamur dolu bir çukura düşen anne ile iki çocuğunun yardımına ise yoldan geçen biri koştu. Bu kişi, şemsiyesini uzatarak anne ve çocuklarını kurtardı.

Bu arada, yolda akıntıya kapılan bir kadını ise çevredekiler uzattıkları halat yardımıyla çekti.

Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.

Cıngcou'daki metro ağını su basmış, çok sayıda yolcu mahsur kalmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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