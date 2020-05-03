Çin genelinde önlemler yumuşatılırken Harbin şehrinde kapsamlı izolasyon devam ediyor
03.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:06
Çin'de Covid-19 vakalarının sona ermesi ile ülke çapında önlemler ve yasaklar yumuşatılırken ülkenin kuzeydoğusunda 10 milyon insanın yaşadığı Harbin şehrinde geniş kapsamlı restoran ve yemek yerleri yasağı devam ediyor.
Çin'de Covid-19 vakalarının sona ermesi ile ülke çapında önlemler ve yasaklar yumuşatılırken ülkenin kuzeydoğusunda 10 milyon insanın yaşadığı Harbin şehrinde geniş kapsamlı restoran ve yemek yerleri yasağı devam ediyor.
Heylongjiyan eyaletinin başkenti olan şehirde sadece eve servis hizmeti mevcut. Yetkililer bu şehirdeki salgın öbeklerinin yeniden oluşması riskinden endişe edildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com