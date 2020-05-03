Çin genelinde önlemler yumuşatılırken Harbin şehrinde kapsamlı izolasyon devam ediyor

Çin'de Covid-19 vakalarının sona ermesi ile ülke çapında önlemler ve yasaklar yumuşatılırken ülkenin kuzeydoğusunda 10 milyon insanın yaşadığı Harbin şehrinde geniş kapsamlı restoran ve yemek yerleri yasağı devam ediyor.