Çin Ekibi Dalian, Fatih Terim İçin Yıllık 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
İspanyol basını, Çin ekibi Dalian Yifang'ın Fatih Terim'i takımın başına getirmek için yıllık 10 milyon euroyu gözden çıkardığını duyurdu.
Galatasaray'ı yarım sezonda şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'le ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Radio Marca, Bernd Schuster'in çalıştırdığı ve Gatian ve Carrasco gibi iki yıldızı almasına rağmen hayal kırıklığı yaşayan ve 16 takımlı ligde 15. sırada yer alan Çin'in Dalian Yifang'ın takımın başına tecrübeli teknik adamı getirmek istediği ifade edildi.
EN FAZLA KAZANAN 3. TEKNİK DİREKTÖR OLACAK
Dalian'ın yıllık 10 milyon euro vereceği dile getirilirken kabul etmesi halinde Terim'in Guardiola ve Mourinho'dan sonra dünyanın en fazla kazanan 3 teknik direktörü olacağı bildirildi.
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Terim'in transferi için menajer Jorge Mendes'in devrede olduğu hatta Dalian'a Fatih Terim'i öneren kişinin de Mourinho olduğu belirtildi.
(Fotomaç)
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ne kadar vergi vermiş acaba asıl o önemli.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gitsin gitsi hiç olmassa bizim paramızı almamış dışardan para getirmiş olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şu ülkede fatih terimin bir aylık maaşını 2. 500 lira şeklinde dagıtsan ihtiyaç sahiplerine 1600 aile ediyor adalet mi bu yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yok canım niye zorumuza gitsin al senin olsun tepe tepe kullanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Önce CL kazanalim, ondan sonra ??Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır