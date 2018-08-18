Çin Dışişleri Bakanı Yi: "İran ile İşbirliği Yapmaya Hazırız"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'a iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hazır olduklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Yi ve Zarif'in iki ülkenin uluslar arası arenada maruz kaldıkları yaptırımların ele alındığı belirtildi. Bakanlıktan gelen açıklamada, "Çin, İran- Çin İlişkilerine çok değer veriyor ve iki ülke arasındaki işbirliklerini karşılıklı yarar anlayışı gözeterek geliştirmeye hazırdır" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmasından sonra ABD ile İran arasında yaptırım krizi yaşanmıştı. Trump Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini ikiye katladığını açıkladığında ise Çin ile ABD arasında da ciddi bir kriz patlak vermişti. - PEKİN