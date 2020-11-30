Çin devre dışı kalınca Avrupalı, Türk üreticiye yöneldi
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Çin devre dışı kalınca Avrupalı, Türk üreticiye yöneldi

30.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:21
Çin devre dışı kalınca Avrupalı, Türk üreticiye yöneldi

Türk tekstil sektörü temsilcilerinden Hüseyin Yolcu, "Pandemide ortaya çıkan tablo sonucunda Çin'in devre dışı kalması, Avrupa'nın Türk üreticilere yönelmesini sağladı" dedi.

Türk tekstil sektörü temsilcilerinden Hüseyin Yolcu, "Pandemide ortaya çıkan tablo sonucunda Çin'in devre dışı kalması, Avrupa'nın Türk üreticilere yönelmesini sağladı" dedi.

Pandemi turizm sezonunu ve bu sezona bağlı üretim yapan bir çok sektörü olumsuz etkiledi. En son otellerin açılması ve vatandaşın tatil planında tereddütler yaşaması, plaj kıyafetleri ve tatil ihtiyaçlarıyla ilgili satış yapan esnafın da hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Granz Tekstil Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, "Turizm sezonunun açılması ile birlikte geçtiğimiz yıl zaten yapmış olduğumuz 2020 yaz sezonu satışlarımızda, biz bir sorun yaşamadık" dedi.

"AVRUPA'YA SATIŞLAR ARTTI"

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Yaşanan bu olumsuzluklara rağmen avantajların da ortaya çıktığında dikkat çeken Hüseyin Yolcu, "Biz başta Avrupa olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemide ortaya çıkan tablo sonucunda Çin'in devre dışı kalması, Avrupa'nın Türk üreticilere yönelmesini sağladı. Satışlarımıza olumlu yansıdı. Satışlarımızın oldukça artmasına neden oldu. Hem üretim hızımız hem fiyatlarımız cazibe kazandı. Bu da bizi önemli pozisyona getirdi. Pandemi'den önce almış olduğumuz Avrupa'daki yatırım kararımızı pandemi ile beraber hızlandırdık. Avrupa basamağının giriş kapısı olarak gördüğümüz İngiltere yatırımlarımızı öne çektik.

"POLAR BOYUNLUK ZİRVEDE"

Pandemi sürecinde 'polar boyunluk' ürününün en çok sattıkları ürün olduğunu vurgulayan Hüseyin Yolcu, "Bu kış sezonuna polar boyunlukların renk ve tasarım bakımından yenilerini hazırlayarak diğer kışlık ürünlerimizin seçeneklerini artırdık. Bu ürünün tercihinde ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanılabilmesi etkili oldu. Diğer gözde ürünümüz olan kışın en sevileni bereler içinde bu kış sezonu için çok güzel koleksiyonlar hazırladık" dedi.

"DEVLETİN DESTEĞİ CANSUYU OLDU"

Sürecin iyi yönetilmesine rağmen ödemelerin zamanında yapılamadığını aktaran Yolcu, "Cumhurbaşkanımızın olumlu politikaları ile mali bir problem yaşamadık. Devletimizden aldığımız destek sayesinde yeni sezona da çok güzel hazırlandık" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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