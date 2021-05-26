Çin'de kaplanlar bakıcılarını öldürdü
Çin'de bir hayvanat bahçesinde bakıcı, kaplanların saldırması sonucu hayatını kaybetti.
Çin'de bir hayvanat bahçesinde bakıcı, kaplanların saldırması sonucu hayatını kaybetti.
Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Henan eyaletinde Nanyang kentinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafeslerinden kaçan iki kaplan bakıcılarına saldırdı.
Ağır yaralanan bakıcı, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaplanlar görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz