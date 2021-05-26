Çin'de kaplanlar bakıcılarını öldürdü
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Çin'de kaplanlar bakıcılarını öldürdü

Çin'de kaplanlar bakıcılarını öldürdü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'de bir hayvanat bahçesinde bakıcı, kaplanların saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Çin'de bir hayvanat bahçesinde bakıcı, kaplanların saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Henan eyaletinde Nanyang kentinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafeslerinden kaçan iki kaplan bakıcılarına saldırdı.

Ağır yaralanan bakıcı, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaplanlar görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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