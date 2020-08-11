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Çimsa, yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırdı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 6 aylık net satışlarını 972 milyon TL, net karını ise 38 milyon TL olarak açıkladı.

Çimsa, yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırdı
11.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:37

Karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle, çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmeye devam eden Çimsa, yılın ilk yarısında 972 milyon TL'lik net satış gerçekleştirirken net karını ise 38 milyon TL'ye ulaştırdı. Çimsa, tüm dünyayı etkisi aldına alan COVID-19 salgınına rağmen 2020 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği 540 milyon TL'lik ihracat cirosu ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Çimsa'nın piyasalardaki risk ve fırsatları yakın takip etme ve güçlü planlama yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergilediklerini belirten Çimsa CEO'su Ülkü Özcan sözlerine şöyle devam etti: "Çimsa olarak yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarımızı yüzde %20 artırarak 972 milyon TL'ye çıkarırken aynı dönemde net kârımızı da yüzde %63 artarak 23 milyon TL'den 38 milyon TL seviyelerine taşıdık. Çimento ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %25 arttı. Bu sonuçlar bize gösterdi ki şirketimiz tüm hedefleriyle örtüşen mali ve operasyonel bir başarıya imza attı" dedi.

Özcan, COVID-19 salgını süresince tüm önlemleri alarak tüm fabrikalarda üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini, pazar odaklı yaklaşımları ve geniş dağıtım ağı ile de tüm müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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