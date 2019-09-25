Cimnastikte milliler, olimpiyat kotası için son viraja hazırlanıyor

25.09.2019 12:15

Artistik Cimnastik Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alacakları son etkinlik olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Mersin'deki Dünya Kupası'nda 5 altın, 6 gümüş, bir bronz madalya kazanan milli sporcular, 4-13 Ekim'de Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Şampiyonada Türkiye'yi, kadınlarda ferdi olarak temsil edecek sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Nazlı Savranbaşı, erkeklerde takım olarak temsil edecek Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Sercan Demir, cimnastik salonunda kampa girdi.

Sporcular, antrenörler eşliğinde günde çift idman yapıyor.

Milliler, şampiyonada ilk 12 takım arasında yer alırsa olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak.

"Olimpiyat kotasını takım olarak alacağımıza inanıyorum"

Erkekler takımının antrenörlerinden Yılmaz Göktekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi en önemli viraj olduğunu söyledi.

Sıkı bir kamp programı geçirdiklerini belirten Göktekin, "Bir önceki şampiyonada ilk 15'e girmeyi başarmıştık. Tabii ki bu bizim için yeterli değil. Çok küçük puan aralıkları nedeniyle birkaç ülkenin gerisinde kalmıştık. Burada, o ülkeleri de geçerek ilk 12'ye girme hedefimiz var." dedi.

Göktekin, başarılı olacaklarına inandıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sporcular hazır, bizler de hazırız. Dünya Şampiyonası'nda yarışacak ekibi, çok iyi analizler, istatistikler ve performans sonuçlarına göre belirledik. Çok iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu takım şampiyonada ilk 12'ye çok rahatlıkla girecektir. Tüm sporculara güveniyoruz. Orada olimpiyat kotasını takım olarak alacağımıza inanıyorum. Tokyo 2020'de inşallah ülkemizi takım olarak temsil edeceğiz."

Milli sporcular umutlu

Milli sporcu İbrahim Çolak da olimpiyatlara takım olarak gitmek için güçlü şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'nın önemi, Tokyo Olimpiyatları'nın seçmesi olması. Hedefimiz olimpiyatlara takım olarak gitmek. Bu nedenle en iyi 12 ülke arasına girip olimpiyatlara takım olarak gitmeye hak kazanmak istiyoruz. Herkes buna inanmış şekilde çalışıyor. Ben iyi şeyler olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da olimpiyat kotası için zorlu bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için kota peşinde koşacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Bayanlarda her ne kadar bireysel kota alacak olsak da bir takım içerisinde antrenmanlarımız çok güzel şekilde devam ediyor. Umarım olimpiyatlar için aramızdan en az 1 kadın sporcu kota alacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA