Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: "Çok güçlü genç bir ekip geliyor"
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Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: "Çok güçlü genç bir ekip geliyor"

Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: 'Çok güçlü genç bir ekip geliyor'
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Tarihte ilk defa hem Avrupa'da hem Dünya'da, peşinden de olimpiyatta madalya aldık.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Tarihte ilk defa hem Avrupa'da hem Dünya'da, peşinden de olimpiyatta madalya aldık. Çok güçlü genç bir ekip geliyor. Onlar artık altın madalyalara ulaşıp Paris'te ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar." dedi.

Bilecik'e gelen Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'le, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı.

Çelen, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012 yılında cimnastik sporunun 12 ilde bulunduğunu, bugün ise 81 ile yayıldığını söyledi.

Cimnastiğin son dönemlerdeki çıkışının Türk milletini mutlu ettiğini belirten Çelen, şunları dile getirdi:

"Tarihte ilk defa hem Avrupa'da hem Dünya'da, peşinden de olimpiyatta madalya aldık. Çok güçlü genç bir ekip geliyor. Onlar artık altın madalyalara ulaşıp Paris'te ülkemizin bayrağını dalgalandıracaklar. Bundan sonra Türk cimnastiğinde hedef, olimpiyatlara katılım olmayacak, madalya almak olacak. Şöyle bir hatırlıyorum da 2 olimpiyat öncesinde hatta bu olimpiyat öncesinde 'Kota alabilecek miyiz? Cimnastik gidecek mi, gidebilecek mi?' sorularını çok kısa bir süre içinde 'Madalya alacağız mı? Rengi ne olacak, kaç tane olacak?' aldı. Cimnastik ülkesi olma yolunda adımlar attık. Güzel şeyler olacak."

Türkiye'de cimnastik sporunda katedilen mesafe hakkında bilgi veren Çelen, 1200 olan lisanslı sporcu sayısının bugün 120 bini aştığını vurguladı.

Daha önce yaklaşık 600 sporcunun yarıştığını, şimdi 25 bin kişinin mücadele ettiğini anlatan Çelen, "Türk cimnastiğinin hedefi eğer Almanya'da milyonlarsa, bizde 83 milyon nüfuslu bir ülkede, milyonları yakalamak olacak. Çünkü Türk milletinde o potansiyel var. Türk gençlerine, çocuğuna, kadınlarına hizmet verdiğiniz zaman, onlara yatırım yaptığınız zaman, onlara imkan sağladığınız zaman neler yapacağını gösterdiler. Cimnastik de bunlardan biri. Çok mutluyum. Biz madalyalarla ön planda konuşan kişi oluyoruz ama arkamızda da inanılmaz bir gönüllü ordusu var." diye konuşu.

Suat Çelen, cimnastik için destek veren herkese teşekkür etti.

Cimnastiğin büyümesinde taşradaki il müdürlerinin katkısının önemine dikkati çeken Çelen, "O yüzden de ben umut ediyorum, gelecek yıllarda Bilecik'ten milli sporcular da ülkemizi temsil edecek. Buna inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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