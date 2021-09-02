Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Sektördeki sıkıntılar karşılıklı diyaloglarla çözülmeli" "Maliyetler düşerse ev fiyatları da düşecektir" Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 6 ay içerisinde yüzde...

Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"Sektördeki sıkıntılar karşılıklı diyaloglarla çözülmeli"

"Maliyetler düşerse ev fiyatları da düşecektir"

ADANA - Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 6 ay içerisinde yüzde 175 oranında artan çimento fiyatlarının bir an önce düşmesi gerektiğini, fiyatların düşmesi halinde ev fiyatlarının da düşeceğini söyledi.

Geçen yıl ton fiyatı 210 -220 TL olan çimentonun bu yıl 440 TL'ye gelmesiyle çimentocular ile müteahhit ve hazır betoncular arasında yaşanan tartışmalar sürüyor. İnşaatta artan maliyetler nedeniyle ev fiyatları da artmaya devam ederken Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Sektördeki sıkıntılar karşılıklı diyaloglarla çözülmeli"

Karslıoğlu, sektördeki sıkıntıların karşılıklı diyaloglarla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Çimento üreticilerinin rekabet kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından acilen incelenmeye alınmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde sorunun nihai çözüme ulaşacağına inanmaktayız. İnşaatların durması demek 250 sektöründe durması ve tüm bu sektörlerde çalışanların ailelerine ekmek götüremeyeceği demektir. Bu zamlar inşaat maliyetini artırınca konut fiyatlarını da arttırmıştır. Ayrıca kamu müteahhitleri zaten fiyat farksız çalıştıkları için kamu yatırımlarını da olumsuz yönde etkileyecektir" diye konuştu.

Karslıoğlu, inşaattaki maliyet fiyatlarının düşmesi halinde ev fiyatlarının da düşeceğini söyledi.

Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı
Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı
Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı
Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı
Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Artık semt seçme lüksü kalmadı! İstanbul'da 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor
Artık semt seçme lüksü kalmadı! İstanbul'da 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Haluk Levent Mesut Akusta
Spor Salih Uçan Umut Meraş Ünal Karaman Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 20:24:32. #1.14#

title