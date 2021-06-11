Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta
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Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta

Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da çıktığı kantarı bozan 1 tonun üzerindeki boğa, kurban bayramında ikinci el otomobil fiyatına satışa çıktı.

Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Uluabat Çiftliği tarafından satışa çıkarılan 1 ton 150 kiloluk boğa günde 15 kilo yem yiyor. Görenleri korkutan bir cüsseye sahip boğa, sahibi tarafından 26 ayda özenle beslendi.

ÇIKTIĞI KANTARI KIRDI

Çıktığı kantarı bozan dev boğa, kurban bayramı öncesi sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Sahibi tarafından 50 bin lira istenen boğanın bayrama kadar 1 ton 300 kiloyu bulması bekleniyor.

"1 YILDIR ÖZENLE BESLİYORUZ"

Kurban bayramı için boğasını özenle beslediğini ifade eden Mehmet Verep, "Boğamız 1 ton 150 kilo. Kurban bayramında 1 ton 300 kiloyu bulmasını bekliyoruz. 26 aylık olan bu boğayı 1 yıldır çiftliğimizde özenle besliyoruz. İlk başlarda ot ağırlıklı beslediğimiz boğamızı son beside arpa ezmesi kesif yemiyle besledik. Boğamız günde 15 kilo yem yiyor. Bu boğamızı 50 bin liradan satışa çıkarttık. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıla nazaran yüzde 30 arttı. Maliyetler yüzde elli arttı. Biz buna rağmen yüzde 30 zam yaptık. Bu yıl kurbanlıklara büyük talep var. Çiftliğimizdeki kurbanlıkların üçte ikisini sattık" dedi.

Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta
Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta
Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta
Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta
Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çıktığı baskülü kıran boğa, ikinci el otomobil fiyatına satışta - Haberler Ekonomi
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