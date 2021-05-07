Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli? Çiğdem Simavi biyografisi!
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Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli? Çiğdem Simavi biyografisi!

Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli? Çiğdem Simavi biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

2016 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un annesi olan Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli? Çiğdem Simavi mesleği nedir? Çiğdem Simavi hayatı ve biyografisi nedir?

2016 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un annesi olan Çiğdem Simavi kimdir? Rahmi Koç ile evliliğinin ardından Günaydın Gazetesi eski sahibi Haldun Simavi ile evlenmiştir. Peki, Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli? Çiğdem Simavi mesleği nedir? Çiğdem Simavi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÇİĞDEM SİMAVİ KİMDİR?

Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin asıl adı Çiğdem Meseretçioğlu.

1957 yılında Rahmi Koç ile evlenen Çiğdem Meserretçioğlu'nun bu evlilikten 3 çocuğu oldu. 1960'da Mustafa Koç, 1962'de Ömer Koç, 1967 ise Ali Koç dünyaya geldi.

Rahmi Koç ve Çiğdem Meserretçioğlu tam tarihi bilinmemekle birlikte 1970'lerde boşandı.

2016 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, 1957 senesinde iş adamı Rahmi Koç ile evlenmiş, 1970 senesinde boşanmışlardır.

Mustafa Koç dışında, Ali Koç ve Ömer Koç isimlerinde iki evladı daha vardır. Rahmi Koç ile evliliğinin ardından Günaydın Gazetesi eski sahibi Haldun Simavi ile evlenmiştir.

Aslen İzmir'in köklü ailelerinden olan Meseretçioğlu ailesine mensup'tur. Babası Armatör, Avni Suat Meseretçioğlu'dur.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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