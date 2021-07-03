Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın, havaalanında gözaltına alınıp savcılığa çıkarılacak

Brezilya'da teslim olan ve bu akşam 22.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, uçaktan indiğinde gözaltına alınıp Anadolu Başsavcılığına götürülerek sorgulanacak.

Brezilya'da teslim olan ve bu akşam 22.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, uçaktan indiğinde gözaltına alınıp Anadolu Başsavcılığına götürülerek sorgulanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edildi. Brezilya'dan bu sabah Türkiye saatiyle 09.40'ta havalanan THY'ye ait uçakla getirilen "Tosuncuk" lakaplı Aydın, akşam 22.30 sularında İstanbul'da olacak. Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesinde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018'de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

Adalet Bakanlığınca bugüne kadar Mehmet Aydın'ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Firari Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı haziran ayında Brezilya'dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021'de bir kez daha Brezilya'ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

Hakkındaki yakalama kararları

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü