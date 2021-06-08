Çiftlik Bank davası; firari sanığın Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesi talebine ret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftlik Bank davası; firari sanığın Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesi talebine ret

Çiftlik Bank davası; firari sanığın Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesi talebine ret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇİFTLİK Bank davasında firari sanıklardan Cengiz Samur'un avukatı, müvekkilinin istinabe yoluyla Amerika'dan dinlenmesini talep etti.

ÇİFTLİK Bank davasında firari sanıklardan Cengiz Samur'un avukatı, müvekkilinin istinabe yoluyla Amerika'dan dinlenmesini talep etti. Heyet, avukatın talebini reddederek 4'ü firari 20 sanığın yargılandığı duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu. Firari sanık Cengiz Samur'un avukat Behlül Kıroğlu, "Müvekkilimizin Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Sanıklar Hakkı Cangül ve Faruk Cangül'ün avukatı İdris Efendioğlu da "Müvekkilimizin banka hesabına konulan tedbirin banka kredisini ödemek üzere kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Söz verilen sanık avukatları, eksik hususların giderilmesini talep etti. Duruşma savcısı da eksik hususların giderilmesini istedi.Mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak davanın firari sanıkları Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine karar verdi. Heyet, Amerika'da bulunan firari sanık Cengiz Samur'un istinabe yoluyla dinlenmesi talebini ve sanık avukatlarının banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti. Bazı sanıklar hakkındaki daha önceden verilen yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devam etmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 3 bin 672'kez 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' yine 3 bin 672'kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. 23 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
Thodex'in banka hesabındaki yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu
Thodex'in banka hesabındaki yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu
Washington'da havada panik anları! ABD'nin iki numarası Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
Washington'da havada panik anları! ABD'nin iki numarası Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Erkan Petekkaya
Spor Ergin Ataman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çiftlik Bank davası; firari sanığın Amerika'da istinabe yoluyla dinlenmesi talebine ret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 15:10:59. #1.13#

title