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Hisarbey, Kütahya, Kestel, Simav, Ekonomi, Haber

Çiftçiye ücretsiz nohut tohumu desteği

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kestel, Hisarbey, Küplüce ve Yemişli köylerindeki toplam 700 dekar alana ekilmek üzere, çiftçilere ücretsiz nohut tohumu verildi.

25.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:16
Çiftçiye ücretsiz nohut tohumu desteği

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kestel, Hisarbey, Küplüce ve Yemişli köylerindeki toplam 700 dekar alana ekilmek üzere, çiftçilere ücretsiz nohut tohumu verildi. Kütahya İl Özel İdare si tarafından hazırlanan bir projenin, gelecekte gıda sıkıntısına önlem amacı taşıdığı belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen desteklemelerin devam ettiğini ifade etti. Tokdemir " Kestel, Eğirler, Küplüce, Hisarbey ve Yemişli köylerimizde 700 dekar alana ekilmek üzere, çiftçilerimize ücretsiz nohut tohumu desteğinde bulunduk. Covid-19 salgını ile mücadele edilen bu günlerde, çiftçimizin üretimine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Üreticilerimiz bizim için değerlidir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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