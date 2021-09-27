Çiftçiye tarımsal sulama desteği - Haberler
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Çiftçiye tarımsal sulama desteği

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Çiftçiye tarımsal sulama desteği Çiftçilere 226 bin metre tarımsal sulama borusu verildi Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanlarda rekolte ve kalitenin artırılması için bu yıl çiftçilere 56 bin metre tarımsal sulama borusu desteği verirken, bugüne kadar verilen sulama borusu...

DENİZLİ (İHA) - Çiftçiye tarımsal sulama desteği

Çiftçilere 226 bin metre tarımsal sulama borusu verildi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alanlarda rekolte ve kalitenin artırılması için bu yıl çiftçilere 56 bin metre tarımsal sulama borusu desteği verirken, bugüne kadar verilen sulama borusu desteğinin rekor seviyeye ulaşarak 226 bin metreye ulaştığı kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı tarımsal amaçlı sulama borusu desteği bu yıl da devam ediyor. Tarımsal alanda rekolte ve kalitenin artmasını sağlamak ayrıca kaynaktan tarım arazilerine giden suyun kaybını azaltmak amacıyla bu yıl Denizli'nin 14 ilçesindeki 81 mahallede 56 bin metre tarımsal sulama borusu desteği sağlandı. Binlerce üreticinin fayda sağladığı destek çiftçiler tarafından takdirle karşılanırken söz konusu katkının Denizli'nin rekolte ve kaliteli ürün üretimine de büyük fayda sağlayacağı belirtildi. Denizli'nin "büyükşehir" statüsüne kavuşmasıyla birlikte üreticilere her alanda destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar çiftçilere verdiği tarımsal amaçlı sulama borusu desteğinin rekor bir seviyeye ulaşarak 226 bin metreye ulaştığı kaydedildi.

"Her zaman çiftçimizin yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin "büyükşehir" statüsüne kavuşmasıyla birlikte çiftçilere makine, ekipman, ilaç ve fidan gibi çok önemli destekler vermeye başladıklarını söyledi. Üreticinin verim, rekolte ve ürün çeşitliliğini artırmasını sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Zolan, şunları belirtti: "Büyükşehir Belediyemizin üreticiye verdiği tarımsal desteklerin daha çok ve daha kaliteli ürün olarak geri döneceğine inancım tam. Çünkü biz daha kaliteli ürün üreten bir Denizli arzu ediyoruz. Çiftçimiz daha fazla kazansın, daha mutlu ve huzurlu olsun istiyoruz. İnşallah desteklerimizle tarımsal üretimimiz çoğalacak ve insanlarımızın mutluluğu da artacak. Desteklerimiz üreticimize hayırlı uğurlu olsun."

Çiftçiye tarımsal sulama desteği

Çiftçiye tarımsal sulama desteği

Çiftçiye tarımsal sulama desteği

Çiftçiye tarımsal sulama desteği

Çiftçiye tarımsal sulama desteği
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Haber: Çiftçiye tarımsal sulama desteği - Haberler
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