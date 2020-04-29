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Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı

Çiftçinin ürününe daha rahat pazar bulabilmesi için hayata geçirilen pazar yeri platformu Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı ile çiftçilerin ürünlerine pazar bulabileceğini, tüketicinin ise aradığı kalitede ürünü rahatlıkla bulabileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
29.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:11

Değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticilerin buluşacağı pazar yeri platformu Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) https://www.dijitaltarimpazari.gov.tr/ sitesiyle faaliyete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen DİTAP'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

ÇİFTÇİ ÜRÜNÜNE DAHA RAHAT PAZAR BULACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek. DİTAP'ın tanıtımında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek" dedi.

Çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı tanıtıldı

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları:

"Tarımsal alan bakımından dünyada 17. olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10'da yer almaktayız. Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan, kaliteli ürün alacak.

"PLANLI ÜRETİMİN YAPILDIĞI PAZAR OLACAK"

DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak. DİTAP ile tarım ürünlerimizin direkt satışı sağlanacak, fiyatların sezon öncesi öngörülebilir olmasıyla ihracat pazarları genişleyecek. DİTAP, üreticilerimize avantaj getirecek, öncelikle girdi finansmanı kolaylığıyla tohum, gübre gibi ürünlerin tedariki sağlanacak."

Ekonomi Manşet

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