Çiftçiler bayrama denk gelen Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada karşıladı
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Çiftçiler bayrama denk gelen Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada karşıladı

Çiftçiler bayrama denk gelen Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turfanda meyve sebze üretiminin yoğun olduğu Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler Ramazan Bayramı'na denk gelen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada karşıladı.

Turfanda meyve sebze üretiminin yoğun olduğu Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler Ramazan Bayramı'na denk gelen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada karşıladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri devam ederken, kısıtlamalardan muaf üreticiler, ürettikleri sebze ve meyvelerle ekonomiye katkı sağlamaya 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde de devam etti.

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde üreticiler hem açıkta ürettikleri sebzeleri hem de örtü altında yetiştirdikleri ürünleri sebze meyve hallerine yetiştirmek için ter döktü. Sebze meyve hallerine gelen ürünler ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere 81 ile gönderildi.

Fasulye toplayan üreticilerden Ali Gül, "Allah bir an önce bu virüs belasını ülkemizden defetsin. Çalışmak zorundayız. Bu yaşa rağmen ben de durmayıp çalışıyorum. Emekliyim ama emekliyim diye şuraya yatıp durmuyorum. Herkes mesleğine göre bir şey yapmalı ve çalışmalı. Türkiye'miz çalışma ile örnek bir Türkiye oldu. İnşallah daha ilerlere gidecek" dedi.

Kadın üreticilerden Elif Uysal da, "Ramazan Bayramı ve çiftçilerin bayramı herkese kutlu olsun. Biz çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Örtü altında salatalık toplayan Zehragül Sezer ise, "Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Biz 40-50 derece sıcaklık altında çalışıyoruz. Biz Türkiye için çalışıyoruz, biz dünya için çalışıyoruz" dedi.

81 ile ürün sevkiyatı yapan tüccarlardan Sinan Uğuz da kendisinin de aynı zamanda üretici olduğunu belirterek, "Mersin Erdemli bölgemizde turfanda olarak yetişmekte olan malta eriği, üzüm, nektarin, şeftali çeşitleri erik çeşitlerini yaklaşık 1 aydır sofralara sunmaya başlamıştık, halen devam ediyoruz. Pandemi şartlarında bayram demeden, seyran demeden çiftçilerimiz tarlalarda seralarda hasat yapmaya devam ediyorlar. Onlar için çiftçiler günü, bayram diye bir şey yok. Onlar tüm insanlık adına, ülkemiz adına üretmeye devam ediyorlar. Onların çiftçiler gününü kutluyorum. Ben de çiftçiyim. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle de hasat edilen ürünlerin sevkiyatı konusunda. Ülkemizin birçok yerine buradan ürün sevkiyatı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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