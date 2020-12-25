Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi ve yetiştiricilere yönelik yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerinin bugün saat 17.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli kalemlerde toplam 889 milyon 114 bin liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başlayacağını söyledi. Pakdemirli, çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak ödemelerin hayırlı olmasını diledi. Yapılacak destek ödemeleri şöyle:

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK DESTEKLER

Yem desteği çerçevesinde, 298.540 yetiştiricimize 124 milyon 460 bin TL,

Hububat-Baklagil-Dane Mısır Desteği kapsamında, 60.372 üreticimize 208 milyon 750 bin TL,

Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği kapsamında, 94.795 üreticimize 153 milyon 30 bin TL,

Kullanımı Desteği kapsamında, 94.795 üreticimize 153 milyon 30 bin TL, Zeytinyağı desteği kapsamında, 28.158 üreticimize 55 milyon 884 bin TL,

ÇATAK Desteği kapsamında ise 9.092 üreticimize 42 milyon 814 bin TL

Bugün saat 17.00'den sonra T.C. Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlanacak. Ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara bugün, son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık'ta saat 17.00'dan sonra yapılacak.

TEK SEFERDE YAPILACAK ÖDEMELER