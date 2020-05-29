Cide'de Cuma namazı stadyumda kılındı Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cuma namazı yağmur altında futbol stadyumunda kılındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cuma namazı yağmur altında futbol stadyumunda kılındı.

Ülke genelinde olduğu gibi Kastamonu Cide ilçesinde de bugün cuma namazıyla birlikte birçok cami ve ibadethane cemaate açıldı. Cide Kaymakamlığı ilçe müftülüğü ile birlikte önlem için aldığı kararla, Cuma namazlarını cami avlularında ve Cide Şehir Stadyumunda kılınması kararı aldı. Yağmur yağışı altında kılınan Cuma namazını Cide Merkez Kara Mustafa Paşa Camisi İmam Hatibi Mustafa Özsoy kıldırıldı. Stadyumda kılınan Cuma namazına, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Müftüsü Hasan Rami Kara, daire ve kurum amirleri ile yaklaşık 250 civarında Cideli vatandaş katıldı.

Sosyal mesafe düzenlemesinin yapıldığı stadyumda vatandaşlar cuma namazını kılarak dua etti. Uzun bir aradan sonra cuma namazını kıldıklarını belirten vatandaşlar, salgından biran önce kurtulmak için dua ettiklerini belirttiler.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Allah şükürler olsun uzun bir zamandan sonra tekrar Cuma namazı kılmak nasip oldu. Öncelikle devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz, Allah hepsinden razı olsun. Cideli vatandaşlarımız sosyal mesafeye uyarak yoğun katılım gösterdiler ve Şehir Stadyumumuzda güzel bir namaz eda ettik. Önümüzdeki günlerde açık havada kılmak üzere bu şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımız uzun süredir Cuma namazlarına hasret kaldığı için yağmura rağmen birçok vatandaşımız belirlediğimiz noktalara yoğun katılım sağladılar ve buda bizi çok mutlu etti. Eminim ki sonraki haftalarda daha fazla yoğun katılımlarla karşılaşacağız" dedi.

Cuma namazının ardından, kısa süre önce üzücü bir kaza sonrası hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ali İmik'in ruhuna ailesi tarafından vatandaşlara pide, ayran ve tatlı ikramı yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA