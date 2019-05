Cibali Sohbetleri'nin sekizincisi 28 Mayıs'ta yapılacak

Kaynak: DHA

Rezan Has Müzesi'nin her ay düzenlediği Cibali Sohbetleri, "Tarladan Fabrikaya Tütünün Serüveni: TEKEL döneminde Türk Tütününün Sosyo-Ekonomik Tarihi" konusu ile 28 Mayıs Salı günü yapılacak.Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihinin güçlü tanıklarından Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası'nın hikayesi, mirasının koruyucusu Kadir Has Üniversitesi içinde yer alan Rezan Has Müzesi'nde bir panel dizisi ile konuşulmaya devam ediyor.Rezan Has Müzesi'nde düzenlenen panel dizisinin sekizincisi, 28 Mayıs Salı günü Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü'nden Dr. Özgür Burçak Gürsoy'un katılımıyl "Tarladan Fabrikaya Tütünün Serüveni: TEKEL döneminde Türk Tütününün Sosyo-Ekonomik Tarihi" konusu ile yapılacak.Dr. Gürsoy, 1980'lerdeki iktisadi serbestleşmeye kadarki dönemde, tütünün üretim sürecinin ekonomik, sosyal ve politik olarak özgünlüklerine odaklanacak. Gürsoy, ayrıca uzun yıllar boyunca ülkenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak onbinlerce çiftçi ve işçi için istihdam, devlet içinse ihracat ve vergi kaynağı olan tütün piyasasının unsurlarını ve farklı aktörlerin rollerini yeni arşiv kaynaklarına dayanarak aktarırken, Tekel ekseninde tütünün sosyo-ekonomik tarihinin okumasını yapacak.- İstanbul