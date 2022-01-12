CHP ve İYİ Parti'den Başkan Oğuz'a "Kahramanazan Halk Ekmek" övgüsü

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçiren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, ABB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti gruplarından takdir geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in satış noktalarına ekmekleri geç ve talep edilen miktarın altında göndermesi nedeniyle büfeler önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağdur edildiği yönündeki eleştiriler üzerine harekete geçmişti. Başkan Oğuz, bu kapsamda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'i hayata geçirdi. Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek, 3 Ocak Pazartesi gününden itibaren ekmeği 1,25 TL'ye satışa sunmaya başladı.

Başkan Oğuz'un Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek formülü, ilçede Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan uzun kuyrukları da azaltmış oldu. Kahramankazan Halk Ekmek'in faaliyete girmesinin ardından vatandaşlar, ne Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'in ne de Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in önünde uzun kuyruklar oluşturmadan ekmek satın almaya başladı.

ABB Meclisi'nde gündeme geldi

ABB'nin ocak ayı toplantısında, ABB halk ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyruklar ve bu kuyrukların son bulması için hayata geçirilen Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek de gündeme geldi. Konuya ilişkin söz alan parti grup başkanvekilleri ve meclis üyeleri uygulama hakkında görüşlerini dile getirdi.

Tebrik ve teşekkür geldi

Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'e ilişkin olarak, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, "Kahramankazan Belediye Başkanımız ekmekle ilgili yine Büyükşehir Halk Ekmek'in fiyatından 1,25 TL'den bir kampanya başlatmış. Sonuçta o da kendi kararınca insanların yarasına merhem olmaya çalışıyor. Ben kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de, vatandaşların kuyruklarda beklemesinin önüne geçmek için diğer ilçe belediyelerinin de benzer uygulamaları yapabileceğini ifade ederek, "Kahramankazan Belediye Başkanı'nın yaptığını yapın. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de burada size teşekkür edeyim" dedi. CHP'li Meclis Üyesi Haydar Demir de, "Kahramankazan Belediyesi de ekmek satmaya başladı. Çok da iyi yaptı" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, "Kahramankazan Belediyemiz bu konuda inisiyatif alarak kuyruk konusuna bir çözüm getirdi. Şu anda Kahramankazan'da burada kuyruk beklemeden alışveriş yapabiliyor, bu sorun çözüldü. Kahramankazan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi. ABB'den halk ekmek büfeleri önünde yaşanan kuyruk sorununu çözmesini isteyen Köse, "Bu sorunu çözün, sorumluluk sahibi sizsiniz. Çözmezseniz, tüm belediye başkanı arkadaşlarımız bu konuda inisiyatif alarak gerekeni yapacaktır" diye konuştu. - ANKARA