CHP Nilüfer bebek market sonuç raporu açıklandı

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığının 2021 Mart ayında başlattığı sosyal dayanışma kampanyası bugün itibariyle son buldu.

Bebek Market Dayanışma Kampanyası'nda sonuç raporu CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. İhtiyaç sahibi ailelere mama, bebek bezi, pişik kremi ve ıslak mendil gibi temel ihtiyaç malzemeleri desteğini içeren kampanyanın sonuç raporu açıklandı. CHP Nilüfer bebek market sonuç raporunda kampanyadan faydalanan aile sayısı 234, faydalanan bebek sayısı 286 iken destek paketi sayısı 1692 oldu. Mali tutar ise 147 bin 642 lira olarak raporlandı.

Kampanya süresince Bursa'nın çeşitli ilçelerinden ailelere ulaşıldığı belirtildi.

Belirtilen rakamlara göre Osmangazi'den 102, Nilüfer'den 77, Yıldırım'dan 47, Gürsu'dan 3 Orhangazi'den 2, Gemlik ve Yenişehir'den 1 aileye yardımda bulunuldu.

44 hafta boyunca kesintisiz bir şekilde kampanyanın sürdürüldüğünü belirten CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, "'Bebek market' kampanyamızda; bebek maması, bebek bezi, pişik kremi ve ıslak mendilden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri destek paketi olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun desteğini almadan sadece bireysel bağışlarla yönettiğimiz bu dayanışma kampanyasına katkı sunan her partilimize her vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca 44 hafta süren bu maratonda gece gündüz emeklerini ortaya koyan çalışma grubumuza da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kampanyamızın duyurulması ve dinamik tutulması konusunda basın desteği veren siz değerli meslektaşlarıma da CHP Nilüfer Örgütümüz adına ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA