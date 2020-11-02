CHP'li Veli Ağbaba'dan karşılıksız nakit desteği açıklaması Açıklaması
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CHP'li Veli Ağbaba'dan karşılıksız nakit desteği açıklaması Açıklaması

02.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:29
CHP'li Veli Ağbaba'dan karşılıksız nakit desteği açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Gerçek karşılıksız nakit desteği sadece yüzde 1,7. İşsizlik fonundan verilen paralar zaten işçilerin kendi parasıdır, lütuf olarak sunulamaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Gerçek karşılıksız nakit desteği sadece yüzde 1,7. İşsizlik fonundan verilen paralar zaten işçilerin kendi parasıdır, lütuf olarak sunulamaz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavurüs (Kovid-19) salgını sürecinde ayrılan 482,7 milyar liranın sadece 8,2 milyar lirasının "karşılıksız" verildiğini resmi verilerden ve iktidarın açıkladığı rakamlardan gördüklerini belirtti.

Hane başı 1000'er lira olarak verilen toplam 8,2 milyar liralık desteğin 2 milyar lirasının "Biz Bize Yeteriz" kampanyasıyla vatandaştan toplandığını öne süren Ağbaba, 482,7 milyar liranın 474 milyar 500 milyon lirasının vergi ve prim borcu erteleme, kredi kullandırma ve işçilerin kendi parası ile oluşan işsizlik sigorta fonundan oluştuğunu vurguladı.

Ağbaba, "İktidarın kendi cebinden 40 milyar lira karşılıksız ücret desteği çıkmamıştır. Gerçek nakit desteği, açıklanan rakamın yüzde 1,7'sine tekabül ediyor; bir de utanmadan 'yardım ettik' diye övgüyle açıklama yapılıyor. Gerçek karşılıksız nakit desteği sadece yüzde 1,7. İşsizlik fonundan verilen paralar zaten işçilerin kendi parasıdır, lütuf olarak sunulamaz." görüşünü dile getirdi.

İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, nisan-eylül arasında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödemeleri adı altında çalışanlara 29,3 milyar lira ödeme yapıldığını aktaran Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu'nun, çalışanların kendi ücretlerinden kesilen meblağlar ile oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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