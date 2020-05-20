HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

CHP'li Sarıbal: "Çay alım fiyatı 3,40 liranın altında olmamalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çay alım fiyatının 3,40 liranın altında olmaması gerektiğini savundu.

CHP'li Sarıbal:
20.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çay alım fiyatının 3,40 liranın altında olmaması gerektiğini savundu.

Sarıbal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım ve gıda sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs'ın Dünya Arı Günü olduğunu ifade eden Sarıbal, arının tarımsal üretimdeki önemine dikkati çekti. Sarıbal, "Arı yoksa biyoçeşitlilik yok, arı yoksa ciddi anlamda bir sistem, üretim sorunu var demektir." dedi.

Koronavirüs süreci ve etkilerinin devam ettiğini dile getiren Sarıbal, tarımsal üretimin sürdüğünü, hükümetin bu konuda üst üste kararlar aldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı'nın, ellerinde ürün kalması durumunda, devletin bunları alacağının güvencesini çiftçiye verdiğini kaydeden Sarıbal, patates, soğan, enginar, çay, süt ve et gibi ürünlerde sorunun devam ettiğini savundu.

Çay kotasında iyileştirme yapıldığını dile getiren Sarıbal, "Biz bu yıla özgü kota ve kontenjanın kaldırılmasını istedik. Bu yıl başka bir yıl, sorunlu bir yıl. Bu yıl profesyonel biçiciler yok. O yüzden kotanın 600 kilogram olması bir iyileşme gerekçesi sayılabilir ama bizim önerimiz kotanın ve kontenjanın bu yıl kaldırılmasaydı." diye konuştu.

Çaykur Genel Müdürü'nün 650 bin ton yaş çay alımı yapacağını açıkladığını belirten Sarıbal, geçen yıla oranla 100 bin ton daha az yaş çay alınacağına işaret etti.

Sarıbal, şöyle devam etti:

"Bir taraftan iyilik işareti olarak 600 kilograma çıkaracaksınız kotayı, öbür taraftan 100 bin ton yaş çay alımını azaltacaksınız. Nasıl olacak bu iş? 3,40 lira açıkladılar fiyatı, taban fiyatı olsun dedik. Hiçbir kurum bunun altında almasın. Özel sektör alımları 3,40'ın altında olmasın. 'Bunu taban fiyatı olarak belirleyin' dedik. Halkın talebi 4,5 liraydı ama '4 liranın altında olmaz, olmamalı.' diyorlardı ama 3,40 açıkladı fiyatı ilgili kurum. Ne yazık ki iki özel firma, herkes biliyor, Lipton ve Doğuş Çay 3 lira olarak fiyat açıkladı. Taban fiyat 3,40 lira olarak açıklanmalı. 3,40 liranın altında bir çay alım fiyatı olmamalı."

"Enginar ithal ediyoruz, bizim enginarlarımız tarlada çürüyor"

Limon, soğan ve patates konusunda sorunlar yaşandığını, bu ürünlerin depolarda çürümeye terk edildiğini ileri süren Sarıbal, CHP'li bazı belediyelerin bu ürünleri aldığını belirtti.

Sarıbal, Türkiye'de yaklaşık 40 bin ton enginar üretildiğini ancak restoranların ve toplu tüketim yerlerinin koronavirüs nedeniyle kapalı olması yüzünden bu ürünün çiftçinin elinde kaldığını kaydetti.

Enginarda da ithalat yapıldığını ifade eden Sarıbal, "Biz enginar ithal ediyoruz, bizim enginarlarımız tarlada çürüyor. Enginar, beslenme değeriyle insan sağlığı açısından çok kıymetli bir sebze. Bakan, mutlaka sözünü yerine getirmeli, enginar almalı." şeklinde konuştu.

Mardin'de ciddi bir elektrik sorunu olan çiftçinin borcunu ödemede de zorluk yaşayacağını dile getiren Sarıbal, koronavirüs sürecinde gelinen noktada Mardin'deki birçok yerleşim yerinde elektriğin kesildiğini söyledi.

Elektriğin gelmemesi halinde ürünlerin ekilemeyeceğine işaret eden Sarıbal, çiftçinin elektrik borçlarının ödenmesi gerektiğini savundu.

"Bu ülke tarımı yok sayma olanağına sahip değildir"

Koronavirüs salgınından dolayı bir tarım kurulunun kurulması, Ziraat Mühendisleri Odası, veterinerler ve ilgili tüm yapıların bu kurulun paydaşları olması gerektiğini dile getiren Sarıbal, iktidarın bunu yapmadığını savundu.

Sarıbal, gıdada ve tarımda krizin devam ettiğini, kararların ortak alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu ülke tarım ülkesidir. Bu ülke tarımı yok sayma olanağına sahip değildir. Tarım yoksa ekmek yok, çiftçi yoksa üretim yok. Bütün bunları alt alta koyup halktan, toplumdan, topraktan bu ülkenin biyoçeşitliliğinden yana bir tarım politikasını ortaya koymak lazım ve dayanışma içinde belediyelerimiz bir hizmet yapıyorsa bir katkıyı da onlar koyup birlikte başarmalıyız, bu işi götürebilmeliyiz. İktidarı bir kez daha dayanışmaya, ortak akla, bilime ve sağduyuya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Ekonomi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Ekonomi
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Ekonomi
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Jennifer Lopez Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Hasan Şaş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: CHP'li Sarıbal: "Çay alım fiyatı 3,40 liranın altında olmamalı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 17:48:08. #1.15#
title