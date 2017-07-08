CHP'li Sarıbal: AKP Döneminde Çiftçi Sayısı 624 Bin Kişi Azaldı

CHP Parti Meclisi üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundan bu yana çiftçi sayısının 624 bin kişi azaldığını söyledi. Sarıbal, "Tarımda çiftçilerin kaderi piyasa güçlerine teslim edildi. Küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleriyle yapılan aile çiftçiliği yerine büyük ölçekli işletmeler ve şirketler desteklendi. Hayvansal üretimde de büyük işletmeleri koruyan, kollayan bir destekleme sistemi uygulandı" dedi.



CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na geçtiğimiz ocak ayında yönelttiği, kayıtlı çiftçi sayısı ile ilgili sorusuna 6 ay sonra yanıt aldığını söyledi.



Sarıbal, bakanlığın verdiği yanıta göre 2003 yılında 2 milyon 765 olan kıyıtlı çiftçi sayısının 2016 yılında 624 bin azalarak 2 milyon 141 bine düştüğünü açıkladı. "AKP'nin iktidarda olduğu 15 yılda kayıtlı çiftçi sayısı 624 bin kişi yani yüzde 23 oranında azaldı" diyen Sarıbal, kayıtlı tarım arazisi miktarının da 16,7 milyon hektardan 13,9 milyon hektara düştüğünü söyledi. CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, çiftçilerin tarımdan vazgeçme sebeplerini ise şöyle sıraladı:



"Ülkemizde çiftçilerin örgütlenme düzeyi zayıf, bu nedenle aracılar çiftçilerin emeğinin büyük bölümüne el koyuyor. Yani çiftçilerden daha fazla kazanıyorlar. Hükümet istikrarsız şirketlerden yana tarım politikaları uyguluyor. Üretim yerine ithalatı teşvik ediyor. Yani bir anlamda bize tarım ürünleri satan başka ülke çiftçilerini desteklemiş oluyor. Tarımda kullanılan girdiler hem pahalı hem de dışa bağımlı. Buna karşılık ürün fiyatları ise düşük. Bu durumda çiftçiye tarımı bırakmaktan başka çare kalmıyor. İşte tamda bu nedenlerden dolayı AKP'li yıllarda kayıtlı çiftçi sayısı 624 bin kişi azalmıştır."



Orhan Sarıbal, çiftçiliği bırakanların ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığını veya kentlerin varoşlarına göç ederek sosyal yardımlara mahkum olduğunu ekledi.



- Bursa