CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine gelen doğal gaz faturasına inanamadı: Bu olacak iş değil

Son zamanlarda elektriğe gelen zammın faturalara yansıması sonrasında vatandaşlar art arda tepkilerini göstermeye başladı. Sosyal medyanın da bir numaralı gündemi olan elektrik ve doğal faz faturaları için vatandaşlar yeni bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Siyaset ve sanat dünyasından da pek çok isim gelen faturaları sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma isyan ediyor.

"BU OLACAK İŞ DEĞİL"

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da bu kervana katıldı ve Twitter hesabından evine gelen bin 470 TL'lik doğalgaz faturasını paylaştı. Faturanın yüksek gelmesine bir anlam veremediğini ifade eden Erdoğdu, "Çok mu yaktım diyorum. Gerçekten evde kalın eşofmanla dolaşıyorum. Bu olacak iş değil. Bu fatura beni zorluyor. Bu faturanın en az dörtte biri BOTAŞ'ı soyan hırsızlar yüzünden. Allah hepimize sabır versin" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğdu'nun o paylaşımı;

KILIÇDAROĞLU "FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM" DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamada zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.