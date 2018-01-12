Chp, İptal Edilen Metro Hatlarının Araştırılmasını İstedi

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesince iptal edilen metro hattı ihaleleriyle ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın göreve gelmesinin ardından, 6 metro hattı ihalesinin iptal edildiği anımsatıldı.

İhalelere ilişkin cayma bedelleri ödeneceği belirtilen önergede, "Bu hatların güzergah ve fizibilite çalışmaları belirlenirken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bu projelerle ilgili bir olur ve teknik rapor alınıp alınmadığı izaha muhtaçtır. İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda bu hatların plana işlenmesi ve ulaşım planı ile birlikte bütüncül bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı konularının detaylı araştırılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Önergede, fizibilite ve ihale protokol metinlerinin incelenip değerlendirilerek, tarafların görüşlerine de başvurulması, İstanbul Metro Hatları Ulaşım Planı kapsamında, ihale mevzuatı ve ilgili sözleşme protokollerinin incelenmesi ve araştırmaların yapılması amacıyla Meclis Araştırması açılması talep edildi.