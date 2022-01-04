CHP Grup toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a çağrıda bulunayım. Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Açıklayamaz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a çağrıda bulunayım. Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Açıklayamaz" dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı teftişe ilişkin olarak, devletin adaletle yönetileceğinin altını çizerek, "Belediye Başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar. İntikam alacaklar, kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. Belediye Başkanımız seçimle geldi. Sözde hakimler, dört pusuladan biri sahtedir dedi. Fark yükseldi. Bu milletin adalet duygusuna güveniyorum. Şimdi görevli müfettişler gitmişler, gitsinler kardeşim. Mansur Yavaş kazanırsa, faturaları teröristler toplayacakmış" ifadelerini kullandı.

Kılıçcdaroğlu, savcıların yolsuzluk dosyası yakaladıklarını ve İçişleri Bakanı'ndan yakalanan dosyaları kendisine verilmesini istediğini ileri sürerek, "35 yolsuzluk dosyası. Kapatıyorlar dosyaları. Sizin feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapamaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı bile değil" dedi.

Tüketici kredisi faizlerinin yüzde 25'e çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hani düşmüştü faizler? Ticari kredi faizleri yüzde 23'e çıktı. Taşıt kredisi faizleri yüzde 26'ya çıktı. Faizleri düşüreceğiz nass var deyip, dini siyasete alet edip, vatandaşı kandırıp arka kapıdan hazineyi soyup tefecilere hizmet ediyorlar" diye konuştu.

Elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammının yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veren kardeşim sana soruyorum; dış güçler mi yaptı bunu? Elektriğe yüzde 127 zam. Nasıl ödeyecek bunu vatandaş? Doğalgaza zam gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Erdoğan'a çağrıda bulunayım. Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Açıklayamaz. Ama ben bir tüyo vereyim. Teneffüs ettiğimiz havaya henüz zam gelmedi" şeklinde konuştu. - ANKARA

CHP Grup toplantısı

CHP Grup toplantısı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı sahaya iniyor, anket yapıp vatandaşa soracaklar

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı sahaya iniyor, anket yapıp vatandaşa soracaklar

 CHP'den Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına yanıt: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz

CHP'den Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına yanıt: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title